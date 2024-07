Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Wie es genau zu dem tragischen Unfall kommen konnte, wird noch untersucht.

Johannes Hillig Redaktor News

Am frühen Sonntagmorgen war ein betrunkener Mann (75) mit seinem motorisierten Rollstuhl auf der Barmettlenstrasse in Engelberg OW unterwegs, als er plötzlich von der Strasse abkam und vier Meter in die Tiefe stürzte. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt. Durch den Rettungsdienst Nidwalden wurde er in ein ausserkantonales Spital verbracht.

In einer ersten Mitteilung schrieb die Polizei, dass der 75-Jährige verstorben sei. Doch das stimmt nicht, wie Kantonspolizei Obwalden jetzt richtigstellt. «Der verunfallte Rollstuhlfahrer ist nach wie vor in kritischem Zustand in einem ausserkantonalen Spital, aber nicht verstorben», heisst es in dem Schreiben. Und weiter: «Wir entschuldigen uns beim Verunfallten, den Angehörigen und beim ganzen Umfeld in aller Form. Wir bedauern diesen Fehler sehr und treffen dazu weitere Abklärungen.»