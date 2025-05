Bus auf die Lütholdsmatt am Pilatus verkehrt neu sechsmal täglich

Zwischen Alpnach Dorf und der Lütholdsmatt am Südfuss des Pilatus verkehren seit 2024 Kleinbusse. Foto: Bus alpin

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Kleinbus fährt jeweils an Wochenenden und Feiertagen, inklusive Brückentagen, vom Alpnacher Bahnhof zur Lütholdsmatt am Südfuss des Pilatus. Neu ist das Angebot auch im offiziellen Fahrplan zu finden, wie der Verein Bus Alpin in einer Mitteilung vom Donnerstag festhielt.

Dieser betreibt seit letztem Jahr die Linie zur Lütholdsmatt und weitere Kurse in rund 20 Schweizer Bergregionen. Der Verein will die ÖV-Erschliessung der Berggebiete fördern.

Um zur Lütholdsmatt mitzufahren, ist eine Reservation nötig. Eine Einfachfahrt kostet 10 Franken, für Kinder bis 15 Jahren die Hälfte.

Der Kanton Obwalden hat das Angebot initiiert, das im ersten Betriebsjahr 2024 133 Personen transportierte.

Neben dem Kanton Obwalden, der den Aufbau des Angebots mitfinanziert, sind die Einwohnergemeinden Alpnach und die Korporation Alpnach sowie weitere Partner beteiligt.