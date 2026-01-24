Schwerer Unfall im Skigebiet Melchsee-Frutt OW: Ein Snowboarder prallte nach einem Sprung gegen einen Skifahrer. Der Skifahrer starb noch vor Ort. Rettungskräfte und drei Rega-Helikopter konnten das Leben des Mannes nicht retten.

Darum gehts Snowboarder kollidiert am in Melchsee-Frutt tödlich mit Skifahrer

Reanimation des Skifahrers unter Sesselliftbetrieb blieb erfolglos

Drei Rega-Helikopter und Polizei im Einsatz, Liftbetrieb eine Stunde gestoppt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Im Skigebiet Melchsee-Frutt OW ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Nach Angaben eines Leserreporters kam es gegen 9.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Snowboarder und einem Skifahrer.

Demnach soll ein Snowboarder nach einem Sprung über eine Kuppe mit einem Skifahrer zusammengestossen sein. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass der Skifahrer noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Leserreporter befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Sessellift Erzegg in unmittelbarer Nähe. Laut seinen Schilderungen waren drei Rega-Helikopter im Einsatz, zudem rückten Polizei und Rettungskräfte aus.

Reanimation offenbar erfolglos

Der betroffene Sessellift sei zunächst weitergelaufen und erst rund 15 Minuten später komplett gesperrt worden. Währenddessen hätten sich Rettungskräfte unter laufendem Liftbetrieb um das Unfallopfer bemüht. Auch Kinder und Familien hätten die Reanimationsversuche mitansehen müssen. Der Liftbetrieb sei insgesamt für rund eine Stunde unterbrochen gewesen.

Eine offizielle Bestätigung der Polizei zum genauen Unfallhergang stand am Nachmittag noch aus. Ein Vorfall wurde gegenüber Blick jedoch bestätigt. Es wird erwartet, dass die Kantonspolizei eine entsprechende Mitteilung veröffentlicht.

Es ist bereits der dritte tragische Vorfall in der Melchsee-Frutt. Am 23.12. verstarb ein Jugendlicher (†17) nach einen schweren Sturz auf dem Weg ins Spital. Am 31.12. stürzte ein Mann (†53) aus dem Sessellift und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.