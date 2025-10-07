Tunnel Giswil OW während vier Wochen für Nachtarbeiten gesperrt

Im Tunnel Giswil OW auf der A8 Brünigstrasse wird ab dem 26. Oktober während vier Wochen ein Teil der Lüftung erneuert. Für die Nachtarbeiten ist der Tunnel jeweils von Sonntagabend bis Freitag früh von 20.30 Uhr bis 4.30 Uhr gesperrt.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) plant die Teilerneuerung der Lüftung im Tunnel Giswil. (Archivaufnahme) Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zu den temporären Sperrungen kommt es bis am 21. November, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilte. Im Tunnel sollen die Ansteuerung und der Antrieb der Abluftklappen erneuert werden.

Bereits in der Nacht von Montag, 13. Oktober, auf Dienstag, 14. Oktober, ist von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens der Abschnitt zwischen dem Tunnel Giswil und dem Tunnel Sachseln gesperrt. Dies aufgrund von Unterhaltsarbeiten.