Tunnel Giswil OW während vier Wochen für Nachtarbeiten gesperrt

Das Bundesamt für Strassen (Astra) plant die Teilerneuerung der Lüftung im Tunnel Giswil. (Archivaufnahme)
Foto: PETER KLAUNZER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Zu den temporären Sperrungen kommt es bis am 21. November, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mitteilte. Im Tunnel sollen die Ansteuerung und der Antrieb der Abluftklappen erneuert werden.
Bereits in der Nacht von Montag, 13. Oktober, auf Dienstag, 14. Oktober, ist von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens der Abschnitt zwischen dem Tunnel Giswil und dem Tunnel Sachseln gesperrt. Dies aufgrund von Unterhaltsarbeiten.