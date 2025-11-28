Lawinenabgang in Engelberg OW – mehrere Personen verschüttet

Darum gehts
- Zwei Skifahrer wurden in einer Lawine teilverschüttet, leicht verletzt
- Die Alpine Rettung Schweiz war mit Hundeführern im Einsatz
- Die Lawine riss zwei Skifahrer rund 100 Meter mit
In Engelberg OW kam es am Donnerstagmittag zu einem Lawinenabgang. Ein Skifahrer löste ausserhalb der markierten Pisten im Gebiet Laub oberhalb von Teufistein eine Lawine aus. Er und ein weiterer Skifahrer wurden rund 100 Meter mitgerissen und teilverschüttet. Beide befreiten sich selbst aus dem Schnee und erlitten leichte Verletzungen.
Die Alpine Rettung Schweiz rettete einen der verletzten Skifahrer sowie eine weitere, unverschüttete Drittperson. Der Skifahrer wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.
Rega im Einsatz
Der zweite teilverschüttete Skifahrer erreichte selbstständig die Talstation der Titlisbahnen und wurde dort erstversorgt. Danach begab er sich eigenständig in weitere ärztliche Behandlung.
Im Einsatz standen ein Rega-Rettungshelikopter, ein Helikopter eines privaten Unternehmens, die Alpine Rettung Schweiz mit zwei Hundeführern sowie die Kantonspolizei Obwalden.