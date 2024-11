Sicherheit Kommission fordert zusätzliches Personal für die Obwaldner Polizei

Der Verband der Kantonspolizei hat in einem offenen Brief an die Regierung zusätzliches Personal für die Obwaldner Polizei gefordert. Auch der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) des Kantonsrats reicht eine zusätzliche Stelle nicht aus.