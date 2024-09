In Engelberg kam es zu einem schweren Gleitschirmunfall: Ein Pilot (35) und seine Passagierin (33) stürzten ab und wurden schwer verletzt. Die Kantonspolizei Obwalden und die Rega waren vor Ort, die Bundesanwaltschaft leitet die Ermittlungen.

Kurz zusammengefasst Gleitschirm-Tandemflug stürzt in Engelberg ab, zwei Schwerverletzte

Unfall ereignete sich kurz nach dem Start im Brunni-Gebiet

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Am Samstag kurz vor 12 Uhr startete in Engelberg, im Gebiet Brunni, ein Gleitschirmpilot (35) einen Tandemflug mit einer Passagierin (33). Bereits kurz nach dem Start kam er in Schwierigkeiten und stürzte im Bereich Oberristis ins Wiesland ab. Dabei wurden beide Personen

erheblich verletzt und mussten mit zwei Rettungshelikopter ins Spital verbracht werden.

Die strafrechtlichen Ermittlungen werden derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, durchgeführt. Im Einsatz standen die Rega und die Kantonspolizei Obwalden. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.