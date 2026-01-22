Darum gehts
- Massenschlägerei mit 40–60 Beteiligten am 21.01.2025 im Bundesasylzentrum Glaubenberg
- Drei Verletzte, zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden
- Kantonspolizei Obwalden mit Grossaufgebot und Feueralarm im Einsatz
Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Obwalden erhielt am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, die Meldung, dass im sich im Bundesasylzentrum eine grosse Anzahl Asylsuchende eine Schlägerei liefern würden. Aufgrund der Meldung hat sich die Kantonspolizei Obwalden mit einem Grossaufgebot zum Bundesasylzentrum begeben und konnte die rivalisierenden Gruppierungen voneinander trennen.
Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden drei Asylsuchende leicht verletzt. Zwei Personen mussten mit der Ambulanz in Spitalpflege gebracht werden. Die weitere Person konnten vor Ort versorgt werden.
Zudem wurde durch das Zerstören eines Handtasters ein Feueralarm ausgelöst. Kurz nach 2 Uhr hatte sich die Situation wieder beruhigt. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Obwalden, der Rettungsdienst sowie die Rega. Die weiteren Ermittlungen führt die Kantonspolizei Obwalden.