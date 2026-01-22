Am Mittwoch gerieten 40 bis 60 Asylsuchende in Stalden aneinander. Drei wurden leicht verletzt, zwei ins Spital gebracht. Polizei und Rettungskräfte waren im Grossaufgebot im Einsatz.

Darum gehts Massenschlägerei mit 40–60 Beteiligten am 21.01.2025 im Bundesasylzentrum Glaubenberg

Drei Verletzte, zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden

Kantonspolizei Obwalden mit Grossaufgebot und Feueralarm im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Obwalden erhielt am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, die Meldung, dass im sich im Bundesasylzentrum eine grosse Anzahl Asylsuchende eine Schlägerei liefern würden. Aufgrund der Meldung hat sich die Kantonspolizei Obwalden mit einem Grossaufgebot zum Bundesasylzentrum begeben und konnte die rivalisierenden Gruppierungen voneinander trennen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden drei Asylsuchende leicht verletzt. Zwei Personen mussten mit der Ambulanz in Spitalpflege gebracht werden. Die weitere Person konnten vor Ort versorgt werden.

Zudem wurde durch das Zerstören eines Handtasters ein Feueralarm ausgelöst. Kurz nach 2 Uhr hatte sich die Situation wieder beruhigt. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Obwalden, der Rettungsdienst sowie die Rega. Die weiteren Ermittlungen führt die Kantonspolizei Obwalden.