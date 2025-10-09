Glaubenbielenpass schliesst wegen Sanierungsarbeiten früher

Wegen Sanierungsarbeiten schliesst der Glaubenbielenpass bereits ab 13. Oktober. (Archivaufnahme)
Das Tiefbauamt Obwalden sperrt die Strecke ab Montag, 13. Oktober, um instabile Böschungen zu sichern und den beschädigten Belag zu erneuern, wie es hiess.
Weil die Passstrasse zu schmal für Gegenverkehr ist, können die Arbeiten nur unter Totalsperrung ausgeführt werden. Solange es das Wetter erlaube, bleibe die Zufahrt von Sörenberg bis Parkplatz Glaubenbielen sowie von der Obwaldner Seite bis Mörlialp offen.
Nach Abschluss der Bauarbeiten soll wie üblich die Wintersperre in Kraft treten, hiess es weiter.