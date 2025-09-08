Gleitschirmpilotin (30) verunglückt in Engelberg OW

Am Sonntagnachmittag ist in Engelberg eine Gleitschirmpilotin verunglückt. Sie wurde durch die Rettungskräfte im unwegsamen Gelände geborgen und ins Spital geflogen.

Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Foto: KEYSTONE/Martial Trezzini

Am Sonntag wurde der Kantonspolizei Obwalden um 14:30 Uhr gemeldet, dass eine Gleitschirmpilotin in Engelberg, am Wissberg, verunglückt sei.

Aktuellen Erkenntnissen zur Folge begab sich die 30-jährige Frau in Begleitung zu Fuss von der Fürenalp zum Wissberg, um einen Gleitschirmflug durchzuführen. Aus noch ungeklärten Gründen verunfallte die Pilotin kurz nach dem Start im Bereich des Wissbergs und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu.

In ausserkantonales Spital geflogen

Sie musste durch die Rega im steilen unwegsamen Gelände geborgen und in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Der Unfallhergang wird aktuell durch die Kantonspolizei Obwalden untersucht. Die Bundesanwaltschaft wurde zuständigkeitshalber informiert.