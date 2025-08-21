DE
Kommunale Wahlen
Alpnach OW wählt am 28. September ein neues Gemeinderatsmitglied

Für die Nachfolge von Gemeinderat Patrick Matter (GLP) haben sich in Alpnach OW nun doch zwei Kandidaten gemeldet. Einen erstenWahltermin hatte die Gemeinde streichen müssen, weil sich niemand für das Amt zur Verfügung gestellt hatte.
Publiziert: vor 13 Minuten
Alpnach OW wählt am 28. September ein neues Mitglied des Gemeinderats. (Symbolbild)
Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte, gingen bis zum Ablauf der Anmeldefrist zwei Wahlvorschläge ein. Demnach kandidieren der parteilose Willy Fallegger sowie Beatus Denzler (SVP). Damit können die Stimmberechtigten am 28. September den vakanten Sitz im Gemeinderat besetzen.

Finanzvorsteher Patrick Matter (GLP) hatte sein Amt per 30. Juni abgegeben. Die Ergänzungswahl war für den 29. Juni vorgesehen, allerdings gingen damals bei der Gemeinde keine Wahlvorschläge ein. Der Urnengang wurde deswegen abgesagt.

      Meistgelesen