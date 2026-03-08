Kerns kann Neubau der über 40 Jahre alten Turnhalle planen

Die Obwaldner Gemeinde Kerns kann den Ersatz der über 40 Jahre alten Dossenhalle planen. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einen Planungskredit von 940'000 Franken gutgeheissen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Vorlage erzielte beim Stimmvolk deutliche Zustimmung. 2039 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, deren 841 lehnten den Kredit ab. Die Stimmbeteiligung betrug 63,2 Prozent, wie die Gemeinde Kerns vermeldete.

Die Doppelturnhalle ist seit 1985 in Betrieb. Sie wird von der Schule sowie von Kultur- und Sportvereinen genutzt und muss umfassend saniert werden, wie der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft schrieb.

Zur Diskussion stehen zwei Varianten, über die nach Abschluss der Planungsarbeiten Anfang 2027 entschieden werden soll: eine Doppelturnhalle mit drei oder vier Hallenteilen.

Bei beiden Varianten ist ein neuer Eingangsbereich vorgesehen. Im Erdgeschoss sollen ein Multifunktionsraum und ein Gastroraum entstehen. Die Garderoben sind neu im Untergeschoss geplant, während Probelokal, Unterrichtsraum und Schwinghalle im Obergeschoss untergebracht werden sollen.

Zudem wird geprüft, bei der Dossenhalle eine Tiefgarage zu erstellen sowie für den Fussballclub Kerns einen Kunstrasen zu realisieren.

Die Stimmberechtigten genehmigten am Sonntag zudem einen Kredit von 1,24 Millionen Franken für ein neues Abfallentsorgungskonzept im Gebiet Melchsee-Frutt (1973 Ja- zu 886 Nein-Stimmen). Ab Dezember werden sämtliche Abfälle während des ganzen Jahres mit der Gondelbahn der Sportbahnen Melchsee-Frutt in die Stöckalp transportiert.

Sowohl bei der Berg- als auch bei der Talstation sind Anbauten für Sammelstellen sowie für die Zwischenlagerung leerer und gefüllter Abfallbehälter vorgesehen.