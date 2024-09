In Wilen bei Sarnen OW kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall: Ein Bub wurde beim Überqueren der Wilerstrasse von einem Auto erfasst und erheblich verletzt. Die Strasse war eine Stunde gesperrt, die Polizei ermittelt.

Kurz zusammengefasst Kind bei Unfall in Wilen OW schwer verletzt

Unfallursache wird von der Kantonspolizei untersucht

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, kam es in Wilen bei Sarnen OW auf der Wilerstrasse, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Auto. Im Bereich Bodenmatte beabsichtigte ein Bub (8) vom Trottoir her die Wilerstrasse zu überqueren. Zeitgleich fuhr eine Autofahrerin (64) in Richtung Sarnen. Dabei kam es zur Kollision, wobei das Kind erheblich verletzt wurde.

Die Unfallursache wird derzeit durch die Kantonspolizei abgeklärt. Die Wilerstrasse musste für rund eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Obwalden, die Air-Glaciers sowie die Kantonspolizei Obwalden.