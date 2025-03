Kantonsrat OW Kantonsrat Obwalden für Studie zu Halbanschluss Kägiswil

Der Obwaldner Regierungsrat kann für einen Halbanschluss an die A8 in Kägiswil eine Planungsstudie erarbeiten. Der Kantonsrat hat am Donnerstag mit 47 zu 3 Stimmen einen Kredit von 387'000 Franken gesprochen.

