Hubert Schumacher präsidiert neu den Obwaldner Kantonsrat

Im Rathaus von Sarnen OW ist der Kantonsrat in das letzte Amtsjahr der laufenden Legislatur gestartet. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mangels Gegenkandidatur wurde Hubert Schumacher für gewählt erklärt. Er ist 1960 geboren worden, wohnt in Sarnen und ist seit 2012 Mitglied des Kantonsrats.

In seiner Ansprache sagte der neue «höchste Obwaldner», dass er noch nie die Schweiz so nahe am Kriegsgeschehen gesehen habe wie jetzt. Die Schweiz sei aber in der glücklichen Lage, diese Ereignisse aus der Distanz sehen zu können. Dies erfülle ihn mit Dankbarkeit und Demut.

Schumacher trug die Trachtenbluse. Dies sei keine Verkleidung, sagte er. Er verglich den Kantonsrat mit einem Jodelclub. Jeder singe etwas anderes, aber im gesamten gebe es einen wunderbaren Klang. Eigene Meinungen dürfe man vertreten, die Krönung sei aber das Finden des Konsens.

Daniel Blättler wurde zum Vizepräsidenten des Kantonsrats gewählt. Blättler wohnt in Kerns und ist seit 2020 Kantonsrat.

Der Kantonsrat kürte ferner Regierungsrat Daniel Wyler per 1. Juli zum Landammann. Er gehört der Kantonsregierung seit 2018 an und leitet die Volkswirtschaftsdirektion. Wyler war bereits 2021/22 Landammann. Seine Stellvertreterin ist als Landesstatthalter Finanzdirektorin Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte).

Zuvor hatte Veronika Wagner-Hersche (Mitte/GLP) als amtsältestes Kantonsratsmitglied das Amtsjahr 2025/26 eröffnet. Die Kernserin sprach von einer grossen Ehre. Sie habe vor 15 Jahren, als sie ins Parlament gewählt worden sei, noch wenig Ahnung von der politischen Arbeit gehabt. Zwischenzeitlich habe sie diese gelernt.

Als Vorteil eines kleinen und überschaubaren Kantons wie Obwalden bezeichnete Wagner, welche im Kanton St. Gallen aufgewachsen ist, dass die Politik nahe an der Bevölkerung sei. Nach der Wahl Schumachers übergab sie den Vorsitz dem neuen Kantonsratspräsidenten.