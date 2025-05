Kantonsrat OW Budgetvorgabe zu Prämienverbilligung wird in Obwalden gestrichen

Der Kanton Obwalden soll die Ausgaben für die Prämienverbilligung realistisch budgetieren können. Der Kantonsrat hat am Donnerstag in der zweiten Lesung an seinem Entscheid festgehalten, die fixe Budgetvorgabe aus dem Gesetz zu streichen.

