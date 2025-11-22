37-Jähriger stürzt mit Kind im Auto in den Lungerersee OW

Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Freitag am Lungerersee: Ein Auto mit einem fünfjährigen Kind stürzte ins eiskalte Wasser. Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrkommandant rettete beide Insassen.

Ein Autofahrer verlor nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in den Lungerersee. Foto: Kantonspolizei Obwalden

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Freitag bei einem Unfall zusammen mit einem fünfjährigen Kind im Auto in den Lungerersee gestürzt. Ein vorbeifahrender Feuerwehrkommandant reagierte sofort und barg den Lenker und das Kind umgehend, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Beide Personen seien unterkühlt aber nicht verletzt gewesen, schrieb die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung in der Nacht auf Samstag. Der Rettungsdienst habe sie vor Ort betreut.

Feuerwehrkommandant reagierte perfekt

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag um 17.15 Uhr. Der Autofahrer verlor demnach aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Der vorbeifahrende Feuerwehrkommandant der Gemeinde Lungern habe den Unfall beobachtet. Er sei sofort ins Wasser gestiegen und habe den Autolenker und das Kind aus dem Fahrzeug geborgen. Danach habe er das Auto gesichert, damit es nicht weiter in den See rutschen konnte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie die Polizei mitteilte.

Die Brünigstrasse sei zwischen Lungern Nord und dem Dorf Lungern für rund zwei Stunden gesperrt gewesen.