Lisbeth Berchtold tritt als Giswiler Gemeinderätin zurück

Die Giswiler Gemeinderätin Lisbeth Berchtold tritt auf Ende Juni 2026 vorzeitig zurück. Die Mitte-Politikerin gehörte der Exekutive seit 2016 an und leitete das Departement Bildung und Kultur.

In Giswil OW wird im Frühling gewählt. (Archivaufnahme) Foto: Philipp Schmidli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit komme es im Frühling 2026 zu einer Ersatzwahl, teilte die Gemeinde Giswil am Donnerstag mit. Den genauen Wahltermin werde der Gemeinderat später festlegen.

Der Gemeinderat von Giswil besteht aus sieben Personen. Berchtold, welche die Spitex Obwalden leitet, ist derzeit die einzige Frau und das einzige Mitte-Mitglied.

Präsidiert wird der Gemeinderat von Beat von Wyl (SP). Dazu kommen zwei Mitglieder der CSP sowie je eines von FDP, SVP und der IG Landwirtschaft.