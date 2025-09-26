Zwei Männer streiten beim Einsteigen in Bus – Massenschlägerei!

Auf einem Parkplatz in Stalden OW kam es am Freitagmorgen zu einer Schlägerei mit fünf Leichtverletzten. Zwei Asylsuchende gerieten beim Einsteigen in einen Bus aneinander. Die Polizei untersucht den Vorfall, eine Person wurde festgenommen.

Auf dem Parkplatz Langis, unweit des als Bundesasylzentrum genutzten Truppenlagers Glaubenberg, kam es am Freitagmorgen zu einer Schlägerei mit fünf leicht Verletzten. (Archivaufnahme) Foto: ALEXANDRA WEY

Darum gehts Schlägerei auf Parkplatz Langis in Stalden OW mit Verletzten

Auseinandersetzung begann beim Einsteigen in den Bus und eskalierte

Fünf Leichtverletzte, drei ins Spital, eine Person festgenommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf dem Parkplatz Langis in Stalden OW beim Bundesasylzentrum Glaubenberg ist es am Freitagmorgen zu einer Schlägerei mit fünf leicht Verletzten gekommen. Die Situation konnte rasch beruhigt werden, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Obwalden hiess.

Wie die Ermittlungen zeigten, kam es während des Einsteigens in den Bus zu Tätlichkeiten zwischen zwei Asylsuchenden. Darauf verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Parkplatz. Von den fünf leicht Verletzten wurden drei ins Spital gebracht.

Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Der genaue Hergang des Vorfalls werde nun durch die Kantonspolizei untersucht.

Alarmiert hatte diese der private Sicherheitsdienst des Bundesasylzentrums Glaubenberg. Er meldete eine «Massenschlägerei» mit rund zehn Beteiligten. Polizei und Rettungsdienst seien deshalb mit einem Grossaufgebot ausgerückt, so die Mitteilung weiter.