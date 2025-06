Energie Nidwalden und Obwalden prüfen gemeinsam die Nutzung von Erdwärme

Die Kantone Nidwalden und Obwalden haben gemeinsam eine Studie zur Nutzung von Erdwärme durchgeführt. Besonders in Tiefen bis 1000 Meter sei eine Wärmenutzung aus dem Erdinnern attraktiv, teilten sie in einem gemeinsamen Communiqué am Mittwoch mit.

