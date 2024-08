Tödlicher Gleitschirmunfall im Kanton Obwalden

Der Gleitschirmpilot bekam bei Engelberg OW kurz nach dem Start Probleme und stürzte ab. (Symbolbild)

Am Samstagnachmittag startete in Engelberg ein in der Schweiz wohnhafter chilenischer Gleitschirmpilot (†39) seinen Flug. Bereits kurz nach dem Start im Gebiet Brunni kam er in Schwierigkeiten und stürzte im Bereich Oberristis ins Wiesland ab.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch Passanten, die First Responder und eines Notarztes, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden, unter der Leitung der Bundesanwaltschaft, durchgeführt. Im Einsatz standen die First Responder Engelberg, die Rega, das Careteam Nidwalden/Engelberg und die Kantonspolizei Obwalden.