Obwalden unterstützt Sportfest mit 100'000 Franken

Der Kanton Obwalden unterstützt das 18. Zentralschweizer Sportfest mit 100'000 Franken. Der Breitensportanlass findet vom 12. bis 14. Juni 2026 in Sarnen statt.

Die Unihockeymatches werden in Sarnen bei der Kantonsschule ausgetragen. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte, hat er einen entsprechenden finanziellen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds gesprochen. Die Gesamtkosten des Sportfests belaufen sich demnach auf 625'000 Franken.

Durchgeführt wird das Sportfest alle sechs Jahre von der Sport Union Zentralschweiz. Es setze wichtige Impulse für den Breitensport, teilte der Regierungsrat mit. Es fördere auch den sozialen Austausch und belebe die Region wirtschaftlich.

Erwartet werden gemäss Mitteilung 2000 Sportlerinnen und Sportler, welche sich in 30 Sportarten messen. Dazu sollen 3000 Festbesucherinnen und -besucher kommen.