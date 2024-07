Bande aus Nordafrika Obwaldner Kantonspolizei stoppt Autoknacker

Die Obwaldner Kantonspolizei hat am Freitag und in der Nacht auf Samstag vier mutmassliche Einbrecher festgenommen. Die ersten beiden brachen am Freitag in Sarnen und Stalden Autos auf. Die anderen zwei brachen am frühen Samstagmorgen in Sarnen in ein Jugendlokal ein.