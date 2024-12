Polizeihund «Fuego» wurde bei einem Einsatz in Beromünster-Gunzwil LU zum Helden. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus spürte er zwei algerische Verdächtige auf. Die Staatsanwaltschaft Sursee übernimmt den Fall.

Diensthund «Fuego» konnte die beiden Algerier stellen. Foto: kantonspolizei luzern

Auf einen Blick Einschleichdiebstahl in Beromünster-Gunzwil LU. Täter flüchteten zu Fuss

Polizeihund «Fuego» spürte die Verdächtigen bei einem Containerunterstand auf

Zwei algerische Tatverdächtige wurden festgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, kurz vor 1.45 Uhr, wurde der Polizei ein Einschleichdiebstahl in ein Wohnhaus in Beromünster-Gunzwil LU gemeldet. Die mutmasslichen Täter flüchteten zu Fuss, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Diensthund «Fuego» eine Fährte aufnehmen, welche zu den mutmasslichen Tätern führte.

Die beiden Tatverdächtigen konnten bei einem Containerunterstand festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Algerier. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.