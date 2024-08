Die Polizei sucht mit diesem Bild nach der Vermissten.

Die Kantonspolizeien Luzern und Schwyz suchen gemeinsam nach der 54-jährigen Brigitte Wright. Die Frau hielt sich nach bisherigen Erkenntnissen am Mittwochnachmittag im Luzerner Stadtteil Littau auf und begab sich danach in den Kanton Schwyz, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuletzt konnte sie bei der Talstation der Stoosbahnen lokalisiert werden. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Gemäss Polizeimeldung ist Wright etwa 160 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Sie trägt braune, mittellange Haare und hat blaue Augen.

Personen, die Hinweise zur Vermissten liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizei via 041 248 81 17 zu melden.