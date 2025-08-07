Stadt Luzern warnt vor Schwimmen in der Reuss

In Luzern bleibt das Baden in der Reuss aus Sicherheitsgründen untersagt. Trotz sinkendem Pegelstand ist die Strömung weiterhin stark, teilte die Stadt mit. Wege entlang des Flusses sind jedoch wieder geöffnet.

Das Baden in der Reuss wird von der Stadt Luzern derzeit als gefährlich eingestuft. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Luzern soll weiterhin nicht in der Reuss gebadet werden. Der Fluss habe weiterhin viel Wasser und fliesse schnell, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Binnen einer Woche nahm der Pegel der Reuss um rund 40 Zentimeter auf 433,7 Meter über Meer ab. Die letzte Woche gesperrten Wege entlang des Flusses seien wieder offen, teilte die Stadt Luzern mit.

Trotzdem rät die Stadt, aus Sicherheitsgründen auf das Schwimmen in der Reuss zu verzichten. Sie tue dies in Absprache mit der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), erklärte die Stadt. Der Wasserstand der Reuss und deren Fliessgeschwindigkeit seien noch immer hoch.

Am Donnerstag war das Wehr, mit dem der Abfluss aus dem Vierwaldstättersee in die Reuss geregelt wird, noch immer ganz geöffnet. Sollte der Seepegel am Freitag bis auf einen Stand von 433,60 Meter sinken, könnte der erste Teil des Stirnwehrs eingesetzt werden, teilte die Stadt mit. Das Längswehr würde dann am Samstag geschlossen.