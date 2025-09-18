Heiratszahlen im Kanton Luzern sind auf Rekordtief

Im Jahr 2024 haben im Kanton Luzern 1825 Paare standesamtlich geheiratet. Das ist die niedrigste Heiratsziffer seit 1991, wie Statistik Luzern (Lustat) am Donnerstag mitteilte.

Im Kanton Luzern werden immer weniger Ehen geschlossen. (Symbolbild) Foto: LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Heiratsziffer sank von 6,6 Eheschliessungen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 1991 auf 4,2 im Jahr 2024. Rund jede fünfte Ehe war eine Wiederverheiratung.

Das durchschnittliche Alter bei der Erstheirat ist gestiegen: Frauen heirateten 2023 im Schnitt mit 30,5 Jahren, nach 26,9 Jahren im Jahr 1993. Auch Männer lassen sich heute mehr Zeit. Ihr Durchschnittsalter stieg in den letzten drei Jahrzehnten von 29,6 auf 32,7 Jahre, wie Lustat ausrechnete.

Die Zahl der Scheidungen lag im Jahr 2024 bei 701. Das waren 47 mehr als im Vorjahr.

Ende 2024 waren 46,9 Prozent der Luzerner ledig, 41 Prozent verheiratet, 7,6 Prozent geschieden und 4,3 Prozent verwitwet. Über die letzten 30 Jahre ist der Anteil Verheirateter gesunken, während der Anteil Geschiedener zugenommen hat, hiess es weiter.