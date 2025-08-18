In Luzern kam es am Samstag zu einem Unfall mit der Gütschbahn. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen und starb.

Angela Rosser Journalistin News

Auf der Bahntrasse der Gütschbahn in Luzern ereignete sich am Samstag gegen 21 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 31-jähriger Mann gelangte auf unbekannte Art auf die Bahntrasse. Die selbstfahrende Bahn fuhr talwärts und erfasste den Mann.

Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch vor Ort, wie die Kantonspolizei Luzern mitteilt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter 041 248 81 17 zu melden.