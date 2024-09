Die Stadt Luzern spendet 50'000 Franken an Sammlungen der «Glückskette». Je 20'000 Franken zur Bewältigung der humanitären Krise im Nahen Osten und im Sudan sowie 10'000 Franken für die von Unwettern betroffenen Regionen der Schweiz.

Stadt Luzern spricht Nothilfe im In- und Ausland

Die Unwetter hatten im Bündner Südtal Misox zu grossen Überschwemmungen geführt. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie zeige sich mit den Opfern im Nahen Osten und im Sudan sowie mit den Unwettergeschädigten in der Schweiz solidarisch, teilte die Stadt Luzern am Montag mit.

Im Nahen Osten kommen 20'000 Franken humanitären Projekten von Schweizer Partnerorganisationen zugute, wie es heisst. Das soll mithelfen, das Leiden der Zivilbevölkerung zu lindern.

Im Sudan, wo bewaffnete Angriffe laut Mitteilung über acht Millionen Menschen vertrieben, sollen mit dem Beitrag der Stadt Luzern Projekte im Sudan und in den Nachbarländern unterstützt werden.

Mit 10'000 Franken sollen Privatpersonen in den am stärksten von Unwettern betroffenen Gebieten in der Schweiz finanziell geholfen werden, teilte die Stadt mit.