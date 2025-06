Die Stadt Luzern hat für den Bau von gemeinnützigen Wohnungen in Littau West keinen valablen Projektpartner gefunden. Sie bricht deswegen das Ausschreibungsverfahren ab.

Verfahren für sozialen Wohnungsbau in Littau vorerst gestoppt

Verfahren für sozialen Wohnungsbau in Littau vorerst gestoppt

Der Plan der Stadt Luzern, in Littau gemeinnützige Wohnungen zu bauen, hat einen Dämpfer erhalten. (Symboobild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Gebiet Tschuopis am Ausgang des Stadtteils Littau Richtung Renggloch sollen auf einem städtischen Areal rund hundert günstige Wohnungen gebaut werden. Die Stadt wollte das Grundstück im Baurecht abgeben und startete deswegen im Oktober 2024 eine öffentliche Ausschreibung.

Wie die Stadt am Montag mitteilte, ging bei der Ausschreibung nur ein Konzept für eine Überbauung ein. Dieses habe aber nicht überzeugt, hiess es in der Mitteilung. Als ungenügend taxiert worden sei vor allem der Nachweis der nötigen finanziellen Ressourcen.

Der Stadtrat brach die Ausschreibung, welche er freiwillig durchführte, ab. Er will nun sein Vorgehen bei Abgaben im Baurecht überprüfen. Ziel bleibe es, die Wohnungen in Littau möglichst bald zu realisieren, hiess es in der Mitteilung.