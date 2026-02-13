Darum gehts
- Luzerner Polizei verhaftet international gesuchten Bulgaren (39) in Luzerner Gemeinde
- Mann wegen mutmasslichem Tötungsdelikt in Bulgarien zur Verhaftung ausgeschrieben
- Festnahme erfolgte am Freitag nach intensiven Ermittlungen der Polizei
Marian NadlerRedaktor News
Am Freitag hat die Luzerner Polizei in einer Luzerner Gemeinde einen international gesuchten Mann festgenommen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Der Bulgare (39) ist in seinem Heimatland wegen eines mutmasslichen Tötungsdelikts zur Verhaftung ausgeschrieben.
Die Festnahme erfolgte nach intensiven Ermittlungen der Luzerner Polizei. «Der Gesuchte konnte widerstandslos angehalten und festgenommen werden», beschreibt die Luzerner Polizei das Geschehene. Über die Auslieferung des Mannes muss jetzt das Bundesamt für Justiz entscheiden.