Am Freitag nahm die Luzerner Polizei einen bulgarischen Staatsbürger fest, der international gesucht wird. Der Mann soll in Bulgarien ein Tötungsdelikt begangen haben. Über seine Auslieferung entscheidet das Bundesamt für Justiz.

Darum gehts Luzerner Polizei verhaftet international gesuchten Bulgaren (39) in Luzerner Gemeinde

Mann wegen mutmasslichem Tötungsdelikt in Bulgarien zur Verhaftung ausgeschrieben

Festnahme erfolgte am Freitag nach intensiven Ermittlungen der Polizei

Am Freitag hat die Luzerner Polizei in einer Luzerner Gemeinde einen international gesuchten Mann festgenommen, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Der Bulgare (39) ist in seinem Heimatland wegen eines mutmasslichen Tötungsdelikts zur Verhaftung ausgeschrieben.

Die Festnahme erfolgte nach intensiven Ermittlungen der Luzerner Polizei. «Der Gesuchte konnte widerstandslos angehalten und festgenommen werden», beschreibt die Luzerner Polizei das Geschehene. Über die Auslieferung des Mannes muss jetzt das Bundesamt für Justiz entscheiden.