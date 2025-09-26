An der Rigi lebt eine Wildschwein-Rotte

Erstmals ist im Kanton Luzern eine Rotte Wildschweine nachgewiesen worden. Die Gruppe Schwarzwild lebt an der Rigi, wie die Dienststelle Landwirtschaft und Wald am Freitag mitteilte.

Die Aufnahme, welche die Jagdgesellschaft Weggis machte, beweist, dass sich erstmals im Kanton Luzern Wildschweine erfolgreich fortgepflanzt haben. Foto: Jagdgesellschaft Weggis

Darum gehts Wildschweine haben sich erstmals im Kanton Luzern fortgepflanzt

Wildschweine lockern Waldböden, können jedoch erhebliche landwirtschaftliche Schäden verursachen

Eine Wildkamera erfasste vier Frischlinge in einer Rotte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Rotte besteht mindestens aus einem Muttertier und ihren diesjährigen Jungen. Eine Wildkamera der Jagdgesellschaft Weggis erfasste vier Frischlinge. Damit hätten sich zum ersten Mal im Kanton Luzern Wildschweine erfolgreich fortgepflanzt, teilte die Dienststelle Landwirtschaft und Wald mit.

Wildschweine seien bislang im Kanton Luzern nur selten nachgewiesen worden, hiess es in der Mitteilung. Einzelne Wildschweine seien zwar durch den Kanton gezogen, hätten sich aber nie länger am selben Ort aufgehalten. Nun seien in diesem Jahr wiederholt Wildschweine an der Rigi gesichtet worden.

Wildschweine wühlen im Boden nach Nahrung. Im Wald lockern die Tiere damit den Boden auf. In der Landwirtschaft können sie in Kürze grosse Schäden anrichten. Solche Schäden haben die Wildschweine auch an der Rigi verursacht. Frühzeitige Präventionsmassnahmen seien unerlässlich, hiess es dazu in der Mitteilung.