Rega-Einsatz am Donnerstagmittag im Pilatusgebiet! Eine Wanderin verunglückte bei der Fräkmüntegg. Laut einem Leserreporter musste die Gondelbahn kurzzeitig gestoppt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Einsatz der Rega nach Wanderunfall im Pilatusgebiet am 19. März 2026

Frau mit Beinverletzung per Helikopter ins Spital geflogen

Seilbahnbetrieb Krienseregg-Fräkmüntegg wurde inzwischen wieder aufgenommen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Im Pilatusgebiet kam es am Donnerstag zu einem Einsatz der Rega. Eine Frau verunglückte auf einem Wanderweg und verletzte sich am Bein. Daraufhin rückte der Helikopter aus.

Leserreporter David Gut war gerade in der darüberliegenden Seilbahn als sich der Unfall ereignete. «Es gab plötzlich eine Durchsage», beschreibt Gut. «Es hiess, die Bahn müsse aufgrund eines aussergewöhnlichen Zwischenfalls angehalten werden.» Mittlerweile konnte der Bahn Betrieb Krienseregg - Fräkmüntegg wieder aufgenommen werden.

Frau ins Spital transportiert

Die Rega bestätigt auf Anfrage den Einsatz. Die Crew flog die verunglückte Frau umgehend ins Spital.

Die Pilatusbahnen erklären auf Anfrage, dass es sein kann, dass die Bahn aufgrund der Landung eines Helikopters kurz anhalten muss. Der Betrieb laufe aber normal weiter.