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Rega landet Donnerstagmittag im Pilatusgebiet
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Rettungseinsatz:Rega landet Donnerstagmittag im Pilatusgebiet

Wanderin verunglückt
Rega-Einsatz am Pilatus – Seilbahn musste gestoppt werden

Rega-Einsatz am Donnerstagmittag im Pilatusgebiet! Eine Wanderin verunglückte bei der Fräkmüntegg. Laut einem Leserreporter musste die Gondelbahn kurzzeitig gestoppt werden.
Publiziert: 13:20 Uhr
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Am Pilatus verletzte sich am Donnerstag eine Frau beim Wandern.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Einsatz der Rega nach Wanderunfall im Pilatusgebiet am 19. März 2026
  • Frau mit Beinverletzung per Helikopter ins Spital geflogen
  • Seilbahnbetrieb Krienseregg-Fräkmüntegg wurde inzwischen wieder aufgenommen
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Janine EnderliRedaktorin News

Im Pilatusgebiet kam es am Donnerstag zu einem Einsatz der Rega. Eine Frau verunglückte auf einem Wanderweg und verletzte sich am Bein. Daraufhin rückte der Helikopter aus. 

Leserreporter David Gut war gerade in der darüberliegenden Seilbahn als sich der Unfall ereignete. «Es gab plötzlich eine Durchsage», beschreibt Gut. «Es hiess, die Bahn müsse aufgrund eines aussergewöhnlichen Zwischenfalls angehalten werden.» Mittlerweile konnte der Bahn Betrieb Krienseregg - Fräkmüntegg wieder aufgenommen werden. 

Frau ins Spital transportiert

Die Rega bestätigt auf Anfrage den Einsatz. Die Crew flog die verunglückte Frau umgehend ins Spital. 

Die Pilatusbahnen erklären auf Anfrage, dass es sein kann, dass die Bahn aufgrund der Landung eines Helikopters kurz anhalten muss. Der Betrieb laufe aber normal weiter. 

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