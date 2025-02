Am Donnerstagabend ist es im Ortsteil Emmenbrücke in Emmen LU zu einem tätlichen Angriff auf einen Mann gekommen. Drei Täter flüchteten nach der Attacke. Die Polizei sucht Zeugen.

Vorfall in Emmen LU

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr ist ein Mann im Bereich Gersagstrasse/Sonnenhofmatte in Emmenbrücke im Kanton Luzern von drei Unbekannten tätlich angegangen worden. Das Opfer (69) wurde dabei verletzt und musste durch den Rettungsdienst 144 nachträglich ins Spital gebracht werden. «Die unbekannten Täter flüchteten», schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Bei den unbekannten Tätern handelt es sich um drei Männer. Sie sind zwischen 175 und 180 cm gross und schlank. Mutmasslich dürften sie kostümiert gewesen sein. Ihre Gesichter waren teilweise bemalt, sie trugen dunkle Hosen und eine Kutte respektive ein Strassenkleid. Personen, welche Angaben zum Vorfall oder der unbekannten Täterschaft machen können, werden gebeten, sich direkt via Telefon unter 041 248 81 17 zu melden.