Vor allem Ruderer Kanton Luzern unterstützt neun Olympia-Hoffnungen

Der Kanton Luzern unterstützt neun Athletinnen und Athleten in ihrem Bestreben, an den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen. Sechs Mitglieder des Olympiateams Kanton Luzern üben den Rudersport aus.

Publiziert: vor 50 Minuten