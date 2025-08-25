DE
Verkehrsunfall
Teleskoplader kollidiert in Eschenbach LU mit Motorrad

Am Samstagabend ist es im Kreisel «Rothli» in Eschenbach LU zu einem Unfall zwischen einem Teleskoplader und einem Motorrad gekommen. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt und ins Spital eingeliefert.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Bei einem Auffahrunfall im Kreisel Eschenbach verletzte sich am Samstagabend ein Motorradfahrer erheblich. (Symbolbild)
Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Luzerner Staatsanwaltschaft kurz nach 17:00 Uhr, als ein Teleskoplader auf ein Motorradfahrer auffuhr. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, wie es hiess. Er wurde ins Spital gebracht. Ein beteiligter Lenker erhielt Unterstützung durch ein Care-Team.

Für die Bergungsarbeiten musste die betroffene Strasse vorübergehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Oberseetal.

