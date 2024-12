Verkehrsunfall Reifen macht sich in Malters selbständig und verletzt Autofahrerin

Ein Reifen hat sich am Donnerstagnachmittag in Malters LU von einem Lastwagen gelöst. Er rollte auf die Gegenfahrbahn und dort in ein Auto. Dessen Lenkerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.