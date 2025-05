Verkehrsunfall Hoher Sachschaden nach Selbstunfall auf der A2 in Sursee LU

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der Autobahn A2 in Sursee ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Die Trümmerteile beschädigten zwei Autos auf der Gegenfahrbahn, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.