Verkehrsunfall Autofahrerin und Kleinkind verletzen sich bei Unfall in Luzern

Bei einer Kollision eines Linienbusses mit einem Auto haben sich am Montagnachmittag in Luzern die Autofahrerin sowie ein Kleinkind leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

Publiziert: vor 54 Minuten | Aktualisiert: vor 33 Minuten