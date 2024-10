Verkehrsunfall Anhängerzug fährt in Grossdietwil LU in ein Gemüsefeld

Ein Lastwagen mit Anhänger ist am Dienstag in Grossdietwil nach einer Kollision auf einen Acker gefahren. Verletzt wurde niemand. Das Gefährt konnte wegen der hereinbrechenden Dunkelheit erst am Mittwoch geborgen werden.