Verkehrsunfall 6-jähriges Mädchen in Hochdorf LU von Auto erfasst

Ein 6-jähriges Mädchen ist am Donnerstagmorgen in Hochdorf LU von einem Auto erfasst worden. Es erlitt erhebliche Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.