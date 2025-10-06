Ein Auto und ein Mofa sind am Montagmorgen in Ettiswil LU frontal zusammengestossen. Der 14-jährige Lenker des Mofas wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Luzerner Polizei mitteilte, waren das Auto und das Mofa um 7 Uhr auf einer Güterstrasse unterwegs. Die Kollision ereignete sich in einer leichten Rechtskurve im Gebiet Feld in Ettiswil LU.

Die Polizei vermutet, dass der Mofafahrer in jenem Moment ein Velo überholte. Der Teenager wurde beim Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zur Person machen können, werden gebeten sich direkt via Telefon 041 248 81 17 zu melden.