Wer in der Stadt Luzern zu Fuss oder mit dem Velo vom Littauerboden ins Ruopigenquartier will, soll dies auf einem durchgehend asphaltierten Weg tun können. Der Stadtrat beantragt dem Parlament für den Bau des Fuss- und Velowegs Ruopigenmoos 1,8 Millionen Franken.

Luzern will Fuss- und Veloweg durch das Ruopigenmoos realisieren

Im Luzerner Stadtteil Littau soll es einen neuen Veloweg geben. (Archivaufnahme) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Heute seien die Wohnquartiere an der Emme, im Littauerboden und im Bodenhof nur schlecht mit Fuss- und Velowegen mit den anderen Quartieren von Luzern verbunden, erklärte der Stadtrat in seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht und Antrag.

So gibt es namentlich keine direkte befestigte Verbindung in die Quartiere Ruopigen und Reussbühl. Die Kantonsschule, das Pflegeheim und die Fussball- und Tennisanlagen sind damit direkt nur über einen Trampelpfad mit dem Velo oder zu Fuss erreichbar.

Der geplante Fuss- und Veloweg folgt weitgehend bestehenden Wegen durch das Landwirtschaftsgebiet. Nur im mittleren Teil, der heute auf einem unbefestigten Abschnitt durch das Ruopigenmoos führt, muss ein neuer Weg erstellt werden.

Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2026 beginnen und bis im Frühling 2027 abgeschlossen sein.