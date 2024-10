Verkauf kommt nicht zustande Luzerner Höhenklinik Montana bleibt beim Kantonsspital

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) behält seine Höhenklinik in Montana VS. Der Verkauf an die Swiss Medical Network komme wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds der Klinik nicht zustande, teilten die Beteiligten am Montag mit.