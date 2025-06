In der Stadt Luzern lassen sich neu zehn E-Cargobikes ausleihen

Auf den Velospuren der Stadt Luzern sind künftig auch ausleihbare E-Cargobikes unterwegs. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Angebot soll zu einer «nachhaltigen, ruhigeren und platzsparenden Verkehrssituation beitragen», schrieb die Stadt Luzern am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Förderung des Veloverkehrs und die Optimierung des Güterverkehrs gehörten zu den Schwerpunkten der städtischen Mobilitätsstrategie.

An 15 Standorten können die E-Cargobikes abgeholt und zurückgegeben werden. Dazu gehören zentrale Stationen am Pilatusplatz oder beim KKL/Bahnhof, aber auch die Molki Reussbühl oder das Hallenbad Allmend. Bis im Herbst sollen je fünf E-Cargobikes und Standorte dazukommen.

Als Einführungsaktion übernimmt die Albert Koechlin Stiftung bis Ende Jahr die Kosten für die ersten 15 Minuten der Ausleihe. Das Angebot gilt für Nutzende, die in der Stadt Luzern wohnen. Jede weitere Viertelstunde kostet zwei Franken. Die Miete erfolgt über eine kostenlose App.

2024 verzeichnete «Nextbike» in der Stadt Luzern ein Rekordjahr mit über einer halben Million Ausleihen. Die Nutzungszahlen steigen auch im laufenden Jahr weiter an. Im ersten Trimester lagen sie über ein Drittel höher als in der Vorjahresperiode.

Das deutsche Unternehmen «Nextbike» ist gemäss eigener Webseite in über 300 Städten weltweit tätig. In der Zentralschweiz betreibt es in 30 Gemeinden Velostationen. In der Stadt Luzern betreibt es das Veloverleihsystem aktuell bis 2027, wofür es bei einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten hatte.