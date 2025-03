Vandalismus Unbekannte verunstalten Schulhaus in Kriens LU mit Sprayereien

Die Fassade des Schulhauses Roggern in Kriens ist am Wochenende mit Sprayereien verunstaltet worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Luzerner Staatsanwaltschaft auf mehrere tausend Franken, wie sie am Montag mitteilte.

Publiziert: 13:57 Uhr