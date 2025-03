Am Dienstagnachmittag ist in der Gemeinde Flühli eine Frau ein Bord hinuntergestürzt. Dabei erlitt sie derart schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb.

Frau (†68) stürzt in Bachbett – tot

Frau (†68) stürzt in Bachbett – tot

Die Frau ist in den Fluss Waldemme gestürzt.

In Flühli ist am Dienstagnachmittag (18. März 2025, ca. 15:45 Uhr) eine Frau ein Bord am Ufer der Waldemme hinuntergestürzt. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb die 68-Jährige noch auf der Unfallstelle. Im Einsatz stand ein Rettungshelikopter.



Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.