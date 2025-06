Am Freitag kurz vor Mittag ist ein Bub in Wolhusen von einem Auto erfasst worden. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Ein Bub wurde in Wolhusen von einem Auto erfasst. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Valentin Köpfli Redaktor News

Ein Bub (7) war am Freitag kurz vor Mittag in Wolhusen an der Entlebucherstrasse unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von einem Auto erfasst und von diesem überrollt wurde. Der Bub wurde unbestimmt verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Für die Unfallaufnahme musste die Entlebucherstrasse zeitweise gesperrt werden. Im Einsatz standen nebst der Polizei und dem Rettungsdienst ein Rettungshelikopter, ein Care-Team sowie die Feuerwehr Entlebuch-Hasle für eine Verkehrsumleitung.