Tödlicher Arbeitsunfall in Sörenberg LU: Ein 47-jähriger Forstwart kam bei Arbeiten in steilem Gelände ums Leben.

Forstwart (†47) stirbt bei Arbeiten in steilem Gelände

Forstwart (†47) stirbt bei Arbeiten in steilem Gelände

Unfall in Sörenberg LU

Unfall in Sörenberg LU

Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Forstwart (†47) verstarb am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Sörenberg LU. Der Mann war mit Forstarbeiten in steilem Gelände beschäftigt. Dabei ereignete sich der Unfall. Er erlitt derart schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Einsatz standen ein Rettungshelikopter und Angehörige der Notfallseelsorge/Careteam Zentralschweiz.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Sursee.