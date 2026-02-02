In Schongau krachte am Montagmittag ein Anhängerzug in eine Baumschule. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sperrte die Strasse in Richtung Fahrwangen für Bergungsarbeiten.

Darum gehts Anhängerzug fährt am 02.02.2026 in Schongau in Baumschule

Keine Verletzten, Feuerwehr Regiowehr Aesch im Einsatz

Strasse gesperrt, Unfall passierte kurz vor 12:30 Uhr

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall passierte am Montagmittag, kurz vor 12.30 Uhr: Ein Anhängerzug war in Schongau in Richtung Fahrwangen unterwegs, als er von der Strasse kam und in eine Baumschule fuhr. Der Lastwagen blieb in einem Feld voller Babytannen stehen.

Personen wurden keine verletzt. Die Feuerwehr Regiowehr Aesch steht im Einsatz. Für die Bergung muss die betroffene Strasse vorübergehend gesperrt werden.