Darum gehts
- Anhängerzug fährt am 02.02.2026 in Schongau in Baumschule
- Keine Verletzten, Feuerwehr Regiowehr Aesch im Einsatz
- Strasse gesperrt, Unfall passierte kurz vor 12:30 Uhr
Johannes HilligRedaktor News
Der Unfall passierte am Montagmittag, kurz vor 12.30 Uhr: Ein Anhängerzug war in Schongau in Richtung Fahrwangen unterwegs, als er von der Strasse kam und in eine Baumschule fuhr. Der Lastwagen blieb in einem Feld voller Babytannen stehen.
Personen wurden keine verletzt. Die Feuerwehr Regiowehr Aesch steht im Einsatz. Für die Bergung muss die betroffene Strasse vorübergehend gesperrt werden.